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Коронавирус в Башкирии: статистика по районам на 13 ноября 2020 года

Коронавирус в Башкирии: статистика по районам на 13 ноября 2020 года

Коронавирус в Башкирии | 13 ноя 2020 | 16:33

За сутки врачи диагностировали коронавирус у 115 жителей Башкортостана, живущих в 23 муниципалитетах. Все инфицированные живут в четырех городах и 19 районах.



В Уфе вирус подхватили 38 человек, в Туймазинском – 20, а в Салавате – 15. Еще шесть жителей заболели в Ермекеевском районе, четверо – в Бураевском, и по трое – в Бирском и Мелеузовском районах. Еще по два новых случая носительства вируса зарегистрированы в Бакалинском, Белебеевском, Белорецком, Ишимбайском, Кугарчинском, Стерлибашевском районах, а также – в Кумертау и Стерлитамаке. На территории Аскинского, Буздякского, Давлекановского, Куюргазинского, Стерлитамакского, Уфимского и Чишминского районов заболели по одному местному жителю.

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Коэффициент распространения инфекции в Башкортостане составляет 1,1 балла при охвате тестированием 297,4 исследования на 100 тысяч человек. 40,6 процента коек, подготовленных для ковидных пациентов, остаются свободными.

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Источник: www.sobkor02.ru

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