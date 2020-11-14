Врач ковид-госпиталя в Уфе планирует написать методичку о коронавирусе

Врач уфимского ковид-госпиталя Глеб Глебов издаст методичку с самыми популярными вопросами по коронавирусу. Об этом он сообщил на своей личной странице во «ВКонтакте» сегодня, 13 ноября.
— Мы с коллегами со всей России приняли решение о скорейшем создании методички по COVID-19 «от А до Я» на языке, понятном всем, начиная от профилактики до реабилитации с наглядными примерами. Впереди бессонные ночи, постараемся завершить быстрее. Методичка будет доступна для скачивания абсолютно бесплатно, также планируем перевести на башкирский и татарский языки и развести текстовый вариант по районам, — сообщил Глебов.