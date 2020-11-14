В Башкирии вновь значительно выросло число заболевших COVID-19

Коронавирус в Башкирии | 14 ноя 2020 | 13:21

Уже не первые сутки в Башкирии наблюдается заметный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Стремительный рост цифр отмечен и за последние сутки.



Федеральные данные сообщают о новых 114 больных коронавирусом. А общее число всех подтвержденных на территории Башкирии случаев Covid-19 уже достигло 12 210.







За эти же сутки был выписан 31 человек. К 14 ноября выздоровели 11 134 человека с ранее подтвержденным диагнозом. Активными больными в Башкирии пока остается 1 010 пациентов. Все они получают лечение либо амбулаторно, либо в стационарах республики. Число летальных исходов сегодня составляет 66 фактов с учетом еще одного смертельного случая, зарегистрированного за эти сутки.





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