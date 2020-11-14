В Башкирии побит очередной антирекорд по заболеваемости пневмонией

| 14 ноя 2020 | 17:29

В Башкирии побит очередной рекорд заболеваемости внебольничной пневмонией. Данные представил региональный минздрав 14 ноября.



В ведомстве уточнили, что за сутки выявлено 368 заболевших. Выписано 358 человек, которым был поставлен данный диагноз.







Напомним, последний рекордный показатель был установлен 11 ноября. Тогда за сутки насчитывалось 337 новых случаев.



Также минздрав представил данные по заболеваемости коронавирусом на 14 ноября.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии вновь значительно выросло число заболевших COVID-19. Федеральные данные сообщают о новых 114 больных коронавирусом. А общее число всех подтвержденных на территории Башкирии случаев Covid-19 уже достигло 12 210.





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