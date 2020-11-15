Очередной прирост заболевших и новая жертва коронавируса в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 15 ноя 2020 | 12:41

По данным на 15 ноября в Башкирии было зарегистрировано 12328 случается коронавирусной инфекции. Последние данные представили в Министерстве здравоохранения республики. Суточный прирост заразившихся не уменьшается и составляет 118 человек. Выздоровел 11101 пациент, за последние 24 часа было выписано 8 человек.







Продолжают борьбу с болезнью 1160 жителей республики. Из них в стационарах остаются 319 граждан, 841 переносят заражение в легкой форме и лечатся дома, соблюдая режим самоизоляции. К сожалению, количество жертв в регионе продолжает расти. На данный момент число умерших увеличилось на 1 пациента и составило 67 человек.

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