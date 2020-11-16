В Башкирии начал свою работу Антиковидный ситуационный центр

Коронавирус в Башкирии | 16 ноя 2020 | 10:10

Куда звонить если не едет скорая? Где найти лекарства? Где сдать анализ на Covid и как понять, коронавирус у меня или просто простуда? Более 100 рабочих станций готовы принимать до 10 тысяч звонков в сутки. Здесь знают все о новой болезни.



Мы посмотрели, как работает ситуационный центр в уфимском Конгресс-холле «Торатау». Операторов для работы в нем подготовили всего за несколько дней, и теперь они могут помогать жителям региона по телефону.







На учебе волонтерам рассказывают, как принимать звонки, как заполнять специальные формуляры и отвечать людям. По словам организаторов, самое главное — это человеческое внимание к каждому позвонившему и решение его проблемы.



— В Башкирии сегодня идет очень большая нагрузка на здравоохранение, наш привычный кол-центр 1301, который принимает заявки на прием к врачу, не может справиться с тем наплывом звонков, которые есть. Мы принимаем до 10 000 пациентов в сутки, 200 операторов. Поэтому Радий Фаритович и принял решение создать ситуационный центр, который позволит немного снять напряжение в обществе и примет на себя большую часть обращений. Тут будет уникальный формат, специалисты-медики будут готовы ответить на любой вопрос, — рассказала замминистра здравоохранения РБ Динара Еникеева.



В ситуационном центре сто рабочих станций, которые будут загружаться операторами в зависимости от количества звонков. Вся работа поделена на несколько зон:

- стационарная помощь (больницы), связанная с темой ковида;

- амбулаторное, поликлиническое звено;

- скорая медицинская помощь;

- лекарственное обеспечение;

- результаты тестов на ковид;

- амбулаторные центры компьютерной томографии;

- остальные сопутствующие вопросы относительно коронавирусной инфекции.



— Рабочая смена идет с восьми утра до восьми вечера. Волонтерам-операторам помогают специалисты, сотрудники БГМУ, профессора, доценты, ассистенты, практики. Позвонивший будет слышать и слушать живой голос человека, который его проконсультирует, поможет, — рассказала координатор ситуационного центра Римма Утяшева.



По словам волонтеров, в учебе не было ничего сложного, главное — это человеческое отношение к людям.



— Тут ничего принципиально сложного нет. Моя задача — помогать людям, координировать. Поэтому когда спросили, кто хочет пойти, я с радостью согласился. Наша задача успокоить человека, направить его по нужному ему информационному руслу и конечно сделать все, чтобы его вопрос решился, — рассказал волонтер Рамиль Сапогов.









Ситуационный антиковидный центр принимает звонки ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных.

Единый для всех районов республики номер — 8 (347) 218-19-19.

Номера горячих линий других служб также продолжают работу:

1301 – вызов врача на дом

103 – вызов скорой помощи

8 (347) 286-58-27; 8 (347) 279-91-20 (многоканальный круглосуточный) — по вопросам коронавирусной инфекции

8-800-201-89-03 — доставка продуктов и лекарств гражданам 65+ и хроническим больным, находящимся на самоизоляции





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Фото: Андрей Старостин