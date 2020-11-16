Минздрав: в Башкирии уже сегодня начнут выдавать бесплатные лекарства от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 16 ноя 2020 | 11:16

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, когда в республике начнут выдавать бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов. Об этом он сообщил сегодня, 16 ноября, на очередном оперативном совещании в правительстве региона.







Со слов чиновника, Минздрав продолжает обеспечивать пациентов противовирусными препаратами и теми медикаментами, которые влияют на свертываемость крови. На склады «Башфармации» эти препараты поступили в прошедшие выходные, но только на 1100 пациентов. Также поступили противобактериальные препараты на 2000 пациентов. Также на складах есть жаропонижающие препараты и первая партия препаратов «Итнерферона».



— Сегодня из резервного фонда правительства России выделено более 151 миллиона рублей из расчета оказания медицинской помощи не менее чем 19 тысячам пациентов. С учетом уровня заболеваемости мы планируем обеспечить лекарствами не менее 5 тысяч пациентов в месяц, — отметил Забелин.

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Получат препараты пациенты с подтвержденной и предполагаемой инфекцией. Приоритетными будут пациенты со средней и тяжелой формой, в том числе и с вирусной пневмонией. Лечащий врач будет определять комбинацию лекарств, исходя из анамнеза.Препараты будут распределять лечащий врач и специальный контакт-центр, который размещен на базе хозрасчетных поликлиник и больниц. На дом лекарства будут доставлять медработники и волонтеры.



