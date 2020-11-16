"Такой услуги у нас нет": в Башкирии общественника ошарашил ответ оператора нового антиковидного центра

Уфа | 16 ноя 2020 | 16:06

16 ноября начал работу Ситуационный антиковидный центр Республики Башкортостан. Там 200 операторов отвечают на вопросы пациентов, связанные с лекарственным обеспечением, результатами тестов на COVID-19 и другие. Он должен снять нагрузку с системы здравоохранения в условиях пандемии. В числе первых, кто воспользовался услугами центра, оказался общественник и активист Альберт Рахматуллин. Своим опытом он поделился в социальных сетях.







Уфимец в минувшие выходные почувствовал недомогание. Сегодня он записался на прием к терапевту, однако принять его смогут лишь в пятницу, 20 ноября. Тогда он обратился в антиковидный центр, чтобы выяснить, как не запустить болезнь за неделю. Судя по всему, ответу общественник не получил.

— Быстро дозвонился. Приятный женский голос, зачем-то записала все мои данные и спросила, чем она может помочь. Объяснил, что болею и нужна консультация специалиста. В ответ получил очень «дельный» совет – записаться к врачу – и даже дала номер – 1301. Я пытался объяснить, что уже записался на прием и мне нужна консультация о том, что мне делать до пятницы, какие лекарства пить, например. Но девушка ответила, что такой услуги у них нет, — написал Альберт Рахматуллин.

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Фото: Андрей Старостин