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Больница Белорецка получила реанимационный автомобиль для перинатального центра

Больница Белорецка получила реанимационный автомобиль для перинатального центра

Белорецкий район | 16 ноя 2020 | 17:38

Перинатальный центр Белорецкой центральной районной клинической больницы недавно получил реанимационный автомобиль стоимостью 6,7 млн рублей. Этот спецавтомобиль будет работать в перинатальном центре Белорецкой больницы, который обслуживает население городов Белорецк, Учалы, Межгорье, а также Абзелиловского, Белорецкого, Бурзянского и Учалинского районов.



Как сообщает пресс-служба Минздрава РБ, данный реанимобиль смогли приобрести благодаря региональной программе «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.


Специалисты республиканского ведомства пояснили, что реанимобиль оборудован специальной уникальной аппаратурой, поскольку он предназначен для перевозки, реанимации и оказания экстренной медицинской помощи новорожденным. Для поддержания жизни больных или недоношенных младенцев здесь имеются специальная камера-инкубатор – кувез, а также аппарат искусственной вентиляции легких, электронасосы для санации дыхательных путей и мониторы для наблюдения за жизненно важными функциями. Важно и то, что реанимобиль укомплектован полным набором лекарственных препаратов и рядом других аппаратов и устройств для маленьких пациентов.


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В Минздраве республики также рассказали, что по статистике, реанимационно-интенсивная помощь в среднем требуется каждому десятому новорожденному. В тяжелых случаях их приходится переводить в перинатальные центры, где есть специализированные отделения для лечения новорожденных и недоношенных детей.
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Источник: gorobzor.ru

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