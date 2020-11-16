Роспотребнадзор установил сроки оглашения результатов тестов на коронавирус

| 16 ноя 2020 | 20:46

Врачи должны оглашать результаты теста на коронавирус в течение 48 часов с момента взятия проб. Такое требование появилось в постановлении Роспотребнадзора РФ.







«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — указано в документе. Минимальный уровень охвата населения тестированием должен составлять не менее 200 тестов на 100 тысяч населения.

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Кроме этого, выписывать из больниц пациентов, переболевших COVID-19, теперь можно после одного отрицательного теста, а не после двух, как ранее. При этом контактировавшие с зараженными могут не сдавать тесты на коронавирус. Однако им придется находиться на самоизоляции 14 дней.