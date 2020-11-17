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Глеб Глебов рассказал, чего нельзя делать после лечения от коронавируса

Глеб Глебов рассказал, чего нельзя делать после лечения от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 17 ноя 2020 | 10:47

Уфимская знаменитость врач-инфекционист Глеб Глебов из нового ковид-госпиталя в Зубово, которой прославился своей серией постов и заявлений, посвященных коронавирусу, сообщил новую информацию для пациентов с COVID-19. Медик рассказал, что ни в коем случае нельзя делать после выздоровления.



По его словам,  через месяц после выздоровления нельзя переохлаждаться. Запрет также накладывается и на перегрев, к примеру, не рекомендуется посещать бани и сауны. Пациентам также стоит избегать сильных физических нагрузок. 
Специалист также сообщил, что не рекомендуется ходить в бассейн на плаванье из-за хлорированной воды. 

«Если занимаетесь спортом – потихоньку, с нарастающим темпом. Организм восстанавливается не сразу», – предупредил Глебов. 

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Ранее, напомним, он говорил, что большинство выписанных из больниц людей не знают, что делать дальше, притом что организм переболевшего получил колоссальную нагрузку. По его словам, некоторые пациенты приходят в себя по три-шесть месяцев. Глебов также рассказывал о процедуре восстановления после COVID-19.  
 
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Источник: gorobzor.ru

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