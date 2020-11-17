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В Башкирии за сутки коронавирусом заразился 121 человек: данные на 17 ноября

В Башкирии за сутки коронавирусом заразился 121 человек: данные на 17 ноября

Коронавирус в Башкирии | 17 ноя 2020 | 11:51

Администрация главы Башкирии сообщила последние данные по статистике заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 11:00 17 ноября, количество носителей COVID-19 увеличилось на 121 человек. Всего зарегистрировано 12 565 случаев. 

Сообщается, что за прошедшие сутки число умерших увеличилось на одного человека. Всего зарегистрировано 69 погибших от коронавируса.



Выздоровевшими считаются 11 154 человека, 44 – за последние сутки. На лечении остаются 1342 человека: 317 – в стационарах, 1025 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.

Ранее Глеб Глебов рассказал, чего нельзя делать после лечения от коронавируса.

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Источник: gorobzor.ru

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