Минздрав Башкирии обновил правила для больных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 17 ноя 2020 | 15:33

Сегодня, 17 ноября, глава регионального министертства здравоохранения Максим Забелин во время брифинга сообщил о введенных нововведениях при работы с пациентами с коронавирусом.







Согласно обновленным санитарным нормам, теперь пациенту с COVID-19 нужно получить лишь один отрицательный анализ, чтобы выписаться. Чиновник отметил, что новые меры упростят работу лаборатории и самих больниц.

«В первую очередь, это касается тех пациентов, которые находятся на самоизоляции или находятся на стадии выздоравливания после заболевания. Выписка с больничного для тех, кто переболел и самоизолировался теперь правила изменились. Для тех, у кого было диагностирована коронавирусная инфекция, к труду могут быть выписаны после одного отрицательного анализа. Это упрощает этап выписки, снижает нагрузки на наши лабораторные учреждения и позволяет быстрее выйти человеку к активному образу жизни», — заявил министр здравоохранения Максим Забелин.

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Напомним, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 12444 пациентов с коронавирусной инфекцией.