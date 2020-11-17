В Башкирии за сутки почти 400 человек заболели пневмонией

| 17 ноя 2020 | 15:38

Рекордные 389 случаев заболевания внебольничной пневмонией зарегистрировано в Башкирии за сутки. Об этом 17 ноября сообщил минздрав республики.



При этом число выписанных пациентов с таким диагнозом за минувшие сутки в регионе составило 375 человек.



Отметим, что ранее суточный рекорд заболевания пневмонией был зафиксирован 14 ноября.



Ранее сообщалось о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Башкирии на 17 ноября.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram