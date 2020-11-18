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Стало известно, когда жители смогут привиться от коронавируса

Стало известно, когда жители смогут привиться от коронавируса

| 18 ноя 2020 | 17:29

До 10 декабря в гражданский оборот поступят первые партии вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на оперативном совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Небольшие объемы вакцины от коронавируса центра "Вектор" могут поступить в гражданский оборот до 10 декабря 



Ранее Минздрав РФ выдал разрешение медцентру на проведение пострегистрационных исследований вакцины от covid-19. Напомним, 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор".

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии продолжается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. По данным федерального сайта оперативного штаба, в республике зарегистрировано еще 119 случаев заражения covid-19.

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Источник: bash.news

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