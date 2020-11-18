Владимир Путин назначил выплаты студентам, помогающим в борьбе с COVID-19

| 18 ноя 2020 | 22:07

Президент России Владимир Путин назначил выплаты студентам-медикам, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил на совещании с членами правительства РФ.







«Я предлагаю <…> предусмотреть дополнительную выплату для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным», — заявил Путин. Пока выплаты предусмотрены до конца 2020 года. Студентам вузов, аспирантам-медикам и ординаторам выдадут по 10 тысяч рублей. Студенты медучилищ получат по 7 тысяч.

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