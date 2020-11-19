Стало известно, в каких районах Башкирии меньше всего болеют коронавирусом
Коронавирус в Башкирии | 19 ноя 2020 | 17:52
Министерство здравоохранения Башкирии обнародовало обновленную статистику по ситуации с COVID-19 в регионе. За период пандемии зарегистрировано 12809 носителей коронавируса. Прирост за сутки составил 125 человек
Отмечается, что в стационарах лечение получают 356 больных. Из них в тяжелом состоянии 32 пациента, к ИВЛ подключены 11. Амбулаторно лечатся 1107 человек.
22 новых диагноза поставлены в Уфе, еще 18 случаев выявлены в Мелеузовском районе. Также в Туймазинском районе и Салавате зафиксированы 13 больных за сутки, в Кумертау – 12, в Белебеевском районе – 5 случаев. По 4 диагноза поставлены в Бакалинском, Бижбулякском и Чишминском районах. Еще по 4 случая зарегистрированы в Архангельском, Буздякском и Мишкинском районах. В Аскинском и Кугарчинском районах по 2 жителя заразились коронавирусом. По 1 жителю заболели в Альшеевском, Балтачевском, Бирском, Ермекеевском, Ишимбайском и Куюргазинском районах.