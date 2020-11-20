Пожилой жительнице Башкирии дважды подтвердили коронавирус в другом регионе

| 20 ноя 2020 | 09:44

Жалоба на некачественную работу медицинских лабораторий, диагностирующих COVID-19, появилась на сайте электронной приемной правительства Башкирии. Из-за врачебных ошибок в трудной ситуации оказалась пожилая жительница республики. Женщине необходима была операция на ноге, которую должны были провести в Чебоксарах. По словам обратившейся внучки пенсионерки, в Уфимском районе пенсионерка сдала все анализы, в том числе и на ковид, чтобы попасть в больницу. Противопоказаний к операции не было. Граждане отправились в Чувашскую республику, потратили средства на дорогу и съемную квартиру. Однако в Чебоксарах женщину вновь попросили сдать тест на COVID-19. К сожалению, он оказался положительный. Бабушку отправили лечиться, операцию отложили.







В ноябре, как сообщает обратившаяся, пенсионерка пролечилась, вновь сдала все анализы. Коронавирус обнаружен не был. Женщина уже начала готовиться к предстоящей операции, но по приезду в соседнюю республику снова была вынуждена пройти тест. И результат вновь оказался положительным. В операции гражданке было отказано.



— Столько денег было потрачено: дважды сдавали анализы, дорога туда и обратно, проживание в съёмной квартире, питание. Кто вернет деньги? Пенсии бабушки на это не хватит, — написала внучка.

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Женщина не понимает, кому из специалистов верить. Она просит разобраться в ситуации и выяснить, почему система так часто дает ошибочный результат.