В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 124 человека: данные на 20 ноября

Коронавирус в Башкирии | 20 ноя 2020 | 11:17

По оперативным данным Минздрава Башкирии на 20 ноября 2020 года в регионе было зарегистрировано 12933 случая коронавирусной инфекции. Прирост заболевших за сутки составил 124 человека. Всего же с момента начала пандемии covid-19 в республике вылечились 11326 граждан. 51 человек был признан здоровым за последние сутки.







На данный момент на лечении находятся 1534 жителей РБ. Под наблюдением врачей остаются 368 человек. 1166 граждан переносят болезнь в легкой форме и продолжают антивирусную терапию дома, соблюдая необходимый режим самоизоляции. К сожалению, количество умерших от COVID-19 людей продолжает неуклонно расти. За прошедшие сутки было зарегистрировано два летальных исхода, количество умерших достигло 73 человек.



Ранее мы сообщали, в каких районах Башкирии меньше всего болеют коронавирусом.





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