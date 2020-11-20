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Уфимский врач дал рекомендации по лечению коронавируса у диабетиков

Уфимский врач дал рекомендации по лечению коронавируса у диабетиков

Уфа | 20 ноя 2020 | 11:32

Уфимский врач-инфекционист Глеб Глебов на своей странице в социальных сетях рассказал о лечении диабетиков от коронавирусной инфекции. По его рекомендациям, больным необходимо контролировать глюкозу в крови 7-8 раз в сутки, делать инъекции инсулина согласно предписаниям врачей.



Также медик сообщил о лекарствах, которые могут вызвать серьезное осложнение диабета. В это число вошли препараты агонистов ГПП и действующие вещества эксенатид, лираглутид и другие. Их врач посоветовал избегать.

Глеб Глебов отметил, что здравоохранение в условиях пандемии делает большие шаги в развитии. В борьбе с коронавирусом ключевую роль сыграет осознанность, ответственность за других и взаимопомощь, заключил врач.

Глеб Глебов рассказал, чего нельзя делать после лечения от коронавируса

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Глеб Глебов рассказал, чего нельзя делать после лечения от коронавируса
«За последний год мы слышали множество прогнозов и предположений от людей, далеких от науки и медицины... Говорили, что COVID-19 победит жара, потом говорили, что он погибнет от холода. И все это раздувание недостоверной информации приводит к всеобщей истерии и страху (соответственно падению иммунитета). Ковид победит наша самосознательность и ответственность за других, взаимопомощь. Нужно осознать, что в ближайшее время этот вирус будет жить с нами, опасаться его, но не бояться, медицина не стоит на месте, просто не все успевают учиться и применять новые эффективные методики», — говорится в записи.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцети

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