Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии врачам республиканской станции переливания крови будет помогать робот

В Башкирии врачам республиканской станции переливания крови будет помогать робот

В Башкирии врачам республиканской станции переливания крови будет помогать робот

Уфа | 20 ноя 2020 | 16:32

В Республиканской станции переливания помогать врачам будет искусственный интеллект. Это первый в республике опыт внедрения в работу робота. Новому умному помощнику уже выбрали имя Донни. Это производная от слова «донация».



Однако проводить серьезные операции медицинский робот пока не будет. Как сообщает информационное агенство «Башинформ», Донни будет встречать пациентов, общаться с ними, фиксировать контактные данные и советовать носить маски. Кроме того, электронный помощник врачей измерит давление, пульс и передаст данные медикам. Это позволит сократить время первичного приема пациента и минимизирует количество контактов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: пресс-служба РСПК

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: