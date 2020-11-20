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В Башкирии за прошедшие сутки почти 400 человек заболели пневмонией

В Башкирии за прошедшие сутки почти 400 человек заболели пневмонией

| 20 ноя 2020 | 17:45

В Башкирии зафиксировали рекордную заболеваемость внебольничной пневмонией — за минувшие сутки ее выявили у 394 человек. Статистику предоставил Минздрав республики сегодня, 20 ноября.



Но есть и хорошие новости: из больниц республики за последние 24 часа с диагнозом «пневмония» выписали 391 пациента. Это на 15 человек больше, чем накануне.

Коронавирус был диагностирован сегодня, 20 ноября, у 124 человек, а 51 житель республики выписался, два человека скончались.

— За сутки мы провели 11 473 исследований и обследовали 11 135 человек, — рассказали в Минздраве.
Сегодня, 20 ноября, власти решили, как будут работать школы Башкирии с 22 ноября. Ранее, 9 ноября, власти Башкирии постановили, что до 22 ноября ученики первых–пятых классов и одиннадцатые классы, а также ученики малокомплектных школ будут учиться очно. Учащиеся шестых–десятых классов занимаются дистанционно.

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Источник: ufa1.ru

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