В Башкирии за прошедшие сутки почти 400 человек заболели пневмонией

| 20 ноя 2020 | 17:45

В Башкирии зафиксировали рекордную заболеваемость внебольничной пневмонией — за минувшие сутки ее выявили у 394 человек. Статистику предоставил Минздрав республики сегодня, 20 ноября.







Но есть и хорошие новости: из больниц республики за последние 24 часа с диагнозом «пневмония» выписали 391 пациента. Это на 15 человек больше, чем накануне.



Коронавирус был диагностирован сегодня, 20 ноября, у 124 человек, а 51 житель республики выписался, два человека скончались.

— За сутки мы провели 11 473 исследований и обследовали 11 135 человек, — рассказали в Минздраве.

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