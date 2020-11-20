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В Уфе от коронавируса скончались две женщины

В Уфе от коронавируса скончались две женщины

Коронавирус в Башкирии | 20 ноя 2020 | 18:13

Минздрав Башкирии сообщил подробности о новых жертвах коронавируса. Обе скончавшиеся были, по данным министерства, из Уфы. Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано смерти еще двух носителей. Всего количество погибших достигло 73 человек.



В ведомстве сообщили, что первой умершей было 57 лет. Врачи диагностировали у нее хронический обструктивный бронхит, морбидное ожирение, атеросклероз аорты 3 степени, 3 стадии, ишемическая болезнь сердца.

Второй жертве было 58 лет. Среди диагнозов: стойкие остаточные явления сочетанной травмы от 17.07.2017г. сотрясения головного мозга, ушиба шейного отдела позвоночника, верхний смешанный парапарез, центральная параплегия в ногах, анестезия всех видов чувствительности по проводниковому типу Th4. 

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Напомним, что за последние сутки выявлено 124 случая заражения ковидом. Нарастающим итогом в Башкирии зарегистрировано 12 тысяч 933 заражения.

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Источник: gorobzor.ru

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