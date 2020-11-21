В Башкирии продолжается рост заболевших коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 21 ноя 2020 | 13:14

В Башкирии по-прежнему отмечается стремительный рост числа заболевших коронавирусом. Согласно последним федеральным оперативным данным, в республике общее число больных превысило 13 тысяч человек.







Из них за последние сутки в республике было зарегистрировано 128 фактов заражения среди населения. Общее число заражений на сегодня, 21 ноября, составляет 13 061 случай.



Выписано за сутки 88 пациентов, а всего по республике за период пандемии было выписано по выздоровлению 11 408 человек. По федеральным данным, новых погибших в Башкирии за сутки не отмечено. Всего скончались на территории республики 73 пациента.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram