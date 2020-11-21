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В Башкирии продолжается рост заболевших коронавирусом

В Башкирии продолжается рост заболевших коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 21 ноя 2020 | 13:14

В Башкирии по-прежнему отмечается стремительный рост числа заболевших коронавирусом. Согласно последним федеральным оперативным данным, в республике общее число больных превысило 13 тысяч человек.



Из них за последние сутки в республике было зарегистрировано 128 фактов заражения среди населения. Общее число заражений на сегодня, 21 ноября, составляет 13 061 случай.

Выписано за сутки 88 пациентов, а всего по республике за период пандемии было выписано по выздоровлению 11 408 человек. По федеральным данным, новых погибших в Башкирии за сутки не отмечено. Всего скончались на территории республики 73 пациента.


Ранее Минздрав Башкирии сообщил подробности о новых жертвах коронавируса. Обе скончавшиеся были, по данным министерства, из Уфы

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Источник: bash.news

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