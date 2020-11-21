В Бакалинском районе открылись сразу два новых модульных ФАП

Бакалинский район | 21 ноя 2020 | 14:15

20 ноября в Бакалинском районе в торжественной обстановке прошло открытие двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов – в с.Умирово и Старокуяново.



ФАП – это первичное звено здравоохранения, которое находится рядом с людьми. Открытие ФАП дает уверенность жителям, что помощь рядом, что есть свой фельдшер, который знает все семьи, все проблемы, всегда поддержит, для многих является семейным доктором.







В с.Умирово медпункт располагался в здании дома культуры. В с.Старокуяново – в бывшем здании сельсовета, ветхое, не соответствующее санитарным нормам помещение не имело водоснабжения, канализации, не достаточно было обеспечено необходимым медицинским оборудованием и мебелью.

Теперь у сельчан появился светлый, теплый, уютный модульный ФАП, отвечающий всем современным требованиям и санитарным нормам, укомплектованный необходимыми инструментами и оборудованием – телеЭКГ, портативный аппарат ИВЛ, тонометр, алкотестер, пульсоксиметр, гинекологическое кресло и другие. Здесь есть фельдшерский кабинет, смотровая, процедурная, место ожидания для пациентов, хозяйственный блок, санузел, горячая и холодная вода – созданы все комфортные условия для обслуживания населения. На следующий год также в рамках федеральной программы предусмотрена компьютеризация и подключение к сети Интернет данных ФАПов.Медицинскими кадрами фельдшерско-акушерские пункты обеспечены. Здесь работают опытные фельдшеры Анна Николаевна Маркова (Умирово) и Рита Магнавиевна Насипова (Старокуяново).





- Светло, тепло, просторно! Нет слов, чтобы рассказать, как мы рады, - говорит Рита Магнавиевна. - Не сравнить со старым ФАПом. Очень много современного оборудования, есть даже аппарат ЭКГ, что очень важно для пожилых пациентов. Наши жители, несомненно, ощутят эти перемены. Будем очень стараться, работать, чтобы наши все были здоровы.









Строительство медпунктов проводилось в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Современный фельдшерско-акушерский пункт подключен к коммуникациям. Администрация муниципального района организовала работы по подведению инженерных сетей, благодаря чему в зданиях есть вода, отопление и канализация, администрации сельских поселений провели благоустроительные работы – облагородили прилегающую территорию, посадили деревья, обустроили тропинку из брусчатки. Вопросами лицензирования новых медучреждений занимались специалисты Бакалинской ЦРБ.





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Источник: администрация Бакалинского района

Фото: администрация Бакалинского района