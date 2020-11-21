В Бакалинском районе открылись сразу два новых модульных ФАП
Бакалинский район | 21 ноя 2020 | 14:15
20 ноября в Бакалинском районе в торжественной обстановке прошло открытие двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов – в с.Умирово и Старокуяново.
ФАП – это первичное звено здравоохранения, которое находится рядом с людьми. Открытие ФАП дает уверенность жителям, что помощь рядом, что есть свой фельдшер, который знает все семьи, все проблемы, всегда поддержит, для многих является семейным доктором.
В с.Умирово медпункт располагался в здании дома культуры. В с.Старокуяново – в бывшем здании сельсовета, ветхое, не соответствующее санитарным нормам помещение не имело водоснабжения, канализации, не достаточно было обеспечено необходимым медицинским оборудованием и мебелью.
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Медицинскими кадрами фельдшерско-акушерские пункты обеспечены. Здесь работают опытные фельдшеры Анна Николаевна Маркова (Умирово) и Рита Магнавиевна Насипова (Старокуяново).
Строительство медпунктов проводилось в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Современный фельдшерско-акушерский пункт подключен к коммуникациям. Администрация муниципального района организовала работы по подведению инженерных сетей, благодаря чему в зданиях есть вода, отопление и канализация, администрации сельских поселений провели благоустроительные работы – облагородили прилегающую территорию, посадили деревья, обустроили тропинку из брусчатки. Вопросами лицензирования новых медучреждений занимались специалисты Бакалинской ЦРБ.