Врач из Башкирии рассказала о правильном питании при коронавирусе

Коронавирус в Башкирии | 22 ноя 2020 | 12:21

Гастроэнтеролог из Уфы Индира Гималдинова сообщила, что во время лечения от коронавируса нужно соблюдать режим питания, передает Ufacitynews.ru. Она также рассказала, что можно, а что не нужно есть.







Медик отметила, что многие во время болезни забывают или ленятся поесть, что в корне неправильно. Гималдинова считает, что нужно заставлять себя есть жидкую пищу хотя бы по половине порции.

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Фото: pixabay