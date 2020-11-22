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Врач из Башкирии рассказала о правильном питании при коронавирусе

Врач из Башкирии рассказала о правильном питании при коронавирусе

Коронавирус в Башкирии | 22 ноя 2020 | 12:21

Гастроэнтеролог из Уфы Индира Гималдинова сообщила, что во время лечения от коронавируса нужно соблюдать режим питания, передает Ufacitynews.ru. Она также рассказала, что можно, а что не нужно есть.



Медик отметила, что многие во время болезни забывают или ленятся поесть, что в корне неправильно. Гималдинова считает, что нужно заставлять себя есть жидкую пищу хотя бы по половине порции.


По мнению врача, в рационе каждого больного обязательно должны быть бульоны вторичного приготовления. Диетолог пояснила, что такие бульоны хорошо подойдут для выведения вируса из организма.

Индира Гималтдинова сообщила, что также полезно есть мёд. Этот продукт, по мнению специалиста, лучше употреблять на завтрак вместе с чаем по 2-3 ложки. В течение дня рекомендуется выпивать свою дневную норму воды, можно вспомнить и о минералке.

Из рациона лучше убрать жареное, острое и простые углеводы. «Приём лекарственных препаратов нагружает пищеварительный тракт, а при употреблении вышеперечисленных продуктов начинают страдать желчный пузырь, печень и поджелудочная железа», – цитируют пояснение диетолога журналисты.

Ранее уфимский врач-инфекционист Глеб Глебов на своей странице в социальных сетях рассказал о лечении диабетиков от коронавирусной инфекции. По его рекомендациям, больным необходимо контролировать глюкозу в крови 7-8 раз в сутки, делать инъекции инсулина согласно предписаниям врачей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: pixabay

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