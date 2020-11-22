В Башкирии за сутки пневмонией заболели ещё 379 человек

| 22 ноя 2020 | 19:34

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило новую статистику по заболевшим в регионе. Эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся напряженной.



Напомним, за последние сутки было выявлено 126 новых зараженных коронавирусом. Количество пациентов с внебольничной пневмонией также увеличилось. За сутки зарегистрировали ещё 379 человек с данным диагнозом.







С выздоровлением был выписан 401 человек.



Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим. Новая статистика приведена на сайте стопкоронавирус.рф. По данным на 22 ноября, в Башкирии зарегистрировано ещё 126 новых заболевших COVID-19.





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