Уфимский врач рассказал, нужно ли сбивать температуру при коронавирусе

Коронавирус в Башкирии | 23 ноя 2020 | 09:34

Врач инфекционной больницы в Зубово Глеб Глебов на своей странице в социальных сетях рассказал об особенностях субфебрильной температуры больного коронавирусом. Медик отметил, что у носителей ковида даже при выздоровлении держится повышенная температура в районе 37-37,5 градусов. По его мнению, такие показатели характерны для болезни. Ее не нужно сбивать лекарствами и лечится антибиотиками.







«У нас четко сложилось мнение, что наличие температуры - признак воспаления и нужно лечить антибиотиками, при COVID-19 все наоборот. Мы наблюдаем, что у большинства людей после выздоровления держится субфебрильная температура (37-37,5с), это характерное проявление болезни, такую температуру сбивать не нужно!» — заявил эксперт.



Глеб Глебов предупредил о неприятных последствиях злоупотребления антибиотиками. Так, может быть нарушена естественная микрофлора и развиться клостридиоза. Иными словами, чрезмерное увеличение бактерий, живущих в толстом кишечнике. Кроме того, врач отметил, что решение проблем антибиотиками может стать также причиной повышенной температуры.





«Например, человек может быть носителем золотистого стафилококка в неактивной форме. Но когда поймает коронавирус, патогенная флора активируется. Это не даст ярких клинических проявлений, но температура может держаться 2-3 недели, так же и герпесная инфекция (которая есть у большинства)», — рассказал Глеб Глебов.

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Фото: соцсети