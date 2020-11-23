В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 130 человек: данные на 23 ноября

Коронавирус в Башкирии | 23 ноя 2020 | 10:32

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Башкирии за сутки выросло на 130, до 13 318. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на оперативном совещании, которое провёл Глава региона Радий Хабиров.







По словам министра, в Башкирии темп прироста заболеваемости COVID-19 составил 0,9%. Коэффициент распространенности в регионе составил 1.



В настоящее время на стационарном лечении в Башкирии находятся 394 человека средней и тяжелой степени тяжести, в том числе 18 пациентов — на искусственной вентиляции легких.



За все время выздоровело 11 426 человек.





- На сегодняшний день в Башкирии насчитывается 5800 коек инфекционного профиля. Из них в настоящее время занято 78%, - рассказал министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

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