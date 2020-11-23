Руководитель Минздрава Башкирии рассказал о ситуации с медикаментами в аптеках

| 23 ноя 2020 | 10:50

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин 23 ноября на оперативном совещании в правительстве республики представил данные Росздравнадзора по наличию маркированных медикаментов в аптечной розничной сети.







По его словам, сейчас в аптеках в наличии «Фавипиравира» 14800 упаковок, «Интерфирона Альфа» 502 тысячи упаковок, «Нетромицина» 500 тысяч, «Амоксицициллина» 154 тысячи, «Кларитромицина» 38 тысяч, «Левофлоксацина» 263 тысячи, «Дексаметазона» 37 тысяч, «Преднизолона» 25 тысяч, «Метилпреднизолона» 5 упаковок и др.



Как сообщил министр, в республике не хватает «Гидросихлорофила», «Парацетамола» и «Апиксабана».



Забелин отметил, что это только маркированные препараты и в обороте также имеется «большое количество» немаркированных препаратов.

Ранее сообщалось о том, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Башкирии за сутки выросло на 130, до 13 318. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на оперативном совещании, которое провёл Глава региона Радий Хабиров.





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