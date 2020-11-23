В Башкирии вахтовиков, из-за опасности распространения коронавируса, вновь начнут размещать в обсерваторы
Коронавирус в Башкирии | 23 ноя 2020 | 11:01
В обсерваторы Башкирии вновь могут прибыть работники вахт из-за распространения COVID-19. Об этом сегодня, 23 ноября, на оперативном совещании в правительстве заявил глава региона Радий Хабиров.
«У нас поступает информация тревожная, что мы вновь будем принимать наших соотечественников, которые работают вахтовым методом <…> Естественно, когда работают много людей, они вполне могут инфицироваться».
По словам Радия Хабирова, на данный момент наблюдается рост заболевших на севере, и в связи с этим ведутся консультации с Минздравом по подготовке мест для приезжих. Глава подчеркнул, что размещение вахтовиков может оказать нагрузку на систему здравоохранения, но условий для лечения на севере нет, поэтому в регионе примут земляков.
Ранее Радий Хабиров еще раз напомнил о категории людей, которые должны оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом. В зоне риска люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.