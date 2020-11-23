В Башкирии вахтовиков, из-за опасности распространения коронавируса, вновь начнут размещать в обсерваторы

Коронавирус в Башкирии | 23 ноя 2020 | 11:01

В обсерваторы Башкирии вновь могут прибыть работники вахт из-за распространения COVID-19. Об этом сегодня, 23 ноября, на оперативном совещании в правительстве заявил глава региона Радий Хабиров.







«У нас поступает информация тревожная, что мы вновь будем принимать наших соотечественников, которые работают вахтовым методом <…> Естественно, когда работают много людей, они вполне могут инфицироваться».



По словам Радия Хабирова, на данный момент наблюдается рост заболевших на севере, и в связи с этим ведутся консультации с Минздравом по подготовке мест для приезжих. Глава подчеркнул, что размещение вахтовиков может оказать нагрузку на систему здравоохранения, но условий для лечения на севере нет, поэтому в регионе примут земляков.

«Это будет очень серьезная нагрузка, хоть там и вполне крепкие люди – мужчины, работающие на севере, там есть больные. Это коечный фонд. Это может быть 50 человек или 500 человек. Мы ведем переговоры сейчас, это будет мощнейшая нагрузка, но, еще раз говорю, мы своих не бросаем. Наших ребят всех заберем», - сказал глава.

Ранее Радий Хабиров еще раз напомнил о категории людей, которые должны оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом. В зоне риска люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.





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