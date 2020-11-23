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Недалеко от Башкирии зафиксировали очаги африканской чумы свиней

Недалеко от Башкирии зафиксировали очаги африканской чумы свиней

| 23 ноя 2020 | 14:29

В соседних с Башкирией регионах выявили очаги опасного заболевания. Об этом рассказал председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров сегодня, 23 ноября, на оперативном совещании в правительстве.



Недалеко от республики обнаружили африканскую чуму свиней. Заболевших диких кабанов выявили в Оренбургской, Самарской и Челябинских областях. Поэтому в Башкирии министерство сельского хозяйства предпринимает все необходимые меры по недопущению проникновения заболевания.

Также недалеко от Башкирии был выявлен птичий грипп. Сотрудникам министерства удалось не допустить проникновение вируса в республику.

Ранее сообщалось о том, что на предприятиях Башкирии отказываются вакцинироваться от коронавируса. Глава региона Радий Хабиров возмутился данным положением дел и обратился к министру здравоохранения республику Максиму Забелину.

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Источник: bash.news
Фото: pixabay

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