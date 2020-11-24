Стало известно, в каких районах Башкирии меньше всего зараженных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 24 ноя 2020 | 15:24

Глава регионального Министерства здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил обновленные данные по коронавирусу в республике. За последние сутки в регионе выявлено 128 новых случаев заболевания COVID-19. Всего за весь период пандемии в республике заболели 13446 человек.







55 новых диагнозов поставлено в Уфе. В Белебеевском районе 15 жителей заболели коронавирусом. Еще 12 случаев инфицирования зафиксированы в Мелеузовском районе. Также в Кумертау обнаружено 8 носителей коронавируса, а в Туймазинском районе новых 7 случаев. По 4 заболевших в Бижбуляковском, Чишминском районах и Октябрьском. Коронавирусом заразились еще 3 жителя Буздякского района. Также по 2 диагноза поставлено в Альшеевском, Архангельском, Аургазинском, Бакалинском, Ишимбайском и Миякинском районах. Всего по одному носителю коронавируса выявлено в Давлекановском, Дюртюлинском, Ермекеевском районах и Нефтекамске.

Также стало известно, где больше всего зараженных опасной инфекцией. Так, первое место занимает Уфа с 5074 заболевшими. На втором месте Туймазинский район, там опасная инфекция выявлена у 805 жителей. На третьем месте Белебеевский район, где у 695 больных зарегистрирован коронавирус. Меньше всего больных в Межгорье, там зафиксировано всего 3 пациента.





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