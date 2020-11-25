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Рост продолжается: за сутки в Башкирии пневмонией заболели 417 человек

Рост продолжается: за сутки в Башкирии пневмонией заболели 417 человек

| 25 ноя 2020 | 16:08

За сутки в Башкирии внебольничная пневмония зафиксирована у 417 человек. Официальную статистику предоставил республиканский Минздрав сегодня, 25 ноября.



— С начала пандемии мы провели 1 643 367 исследований, из которых 11 196 — за прошедшие сутки, — прокомментировали в ведомстве. — Также всего мы обследовали 1 590 276 жителей Башкирии, из них 10 955 — накануне, 24 ноября.

За прошедшие 24 часа с диагнозом «пневмония» были выписаны 423 пациента. Подчеркнем, что за сутки было выявлено 135 новых заболевших коронавирусом. За все время пандемии в Башкирии вирусом заразились 13 581 человек, из которых 11 716 выздоровели. За минувшие сутки из больниц республики по выздоровлении выписаны 98 жителей.

Ранее Минздрав Башкирии перечислил районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом за сутки. Так, за минувшие сутки больше всего человек заразились в Уфе – 31 человек.

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Источник: ufa1.ru

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