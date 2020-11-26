В Ишимбайском районе медики требуют увеличить доплаты за ночные смены

| 26 ноя 2020 | 10:27

Профсоюз медицинских работников сегодня, 26 ноября, через пресс-службу сообщил о ситуации в Ишимбайской ЦРБ, где в настоящий момент идут переговоры и повышении доплат за ночные смены.







В профсоюзе проинформировали, что сейчас, к примеру, у фельдшеров скорой помощи к больнице доплата составляет 40 процентов, что ниже показателей, предусмотренных подписанным в прошлом году отраслевым соглашением. Для водителей также нужно увеличить доплату за ночные дежурства с 20 до 25 процентов.



«В ноябре в первичную профсоюзную организацию Ишимбайской ЦРБ обратилась заведующая роддомом, предложив начать переговоры с работодателем об увеличении доплат сотрудникам за ночные дежурства с 40 до 60 процентов», - рассказывает независимый профсоюзный адвокат Республиканского профсоюза работников здравоохранения Гульнара Усманова.

По предварительной информации, заседание рабочей комиссии назначено на 2 декабря.

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