Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Ишимбайском районе медики требуют увеличить доплаты за ночные смены

В Ишимбайском районе медики требуют увеличить доплаты за ночные смены

В Ишимбайском районе медики требуют увеличить доплаты за ночные смены

| 26 ноя 2020 | 10:27

Профсоюз медицинских работников сегодня, 26 ноября, через пресс-службу сообщил о ситуации в Ишимбайской ЦРБ, где в настоящий момент идут переговоры и повышении доплат за ночные смены.



В профсоюзе проинформировали, что сейчас, к примеру, у фельдшеров скорой помощи к больнице доплата составляет 40 процентов, что ниже показателей, предусмотренных подписанным в прошлом году отраслевым соглашением. Для водителей также нужно увеличить доплату за ночные дежурства с 20 до 25 процентов.

«В ноябре в первичную профсоюзную организацию Ишимбайской ЦРБ обратилась заведующая роддомом, предложив начать переговоры с работодателем об увеличении доплат сотрудникам за ночные дежурства с 40 до 60 процентов», - рассказывает независимый профсоюзный адвокат Республиканского профсоюза работников здравоохранения Гульнара Усманова. 

По предварительной информации, заседание рабочей комиссии назначено на 2 декабря.


Ранее многодетная мама из Ишимбая предложила способы сделать дистанционное обучение комфортным.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: