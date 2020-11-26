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В Роспотребнадзоре рассказали о распространенных симптомах коронавируса у детей

В Роспотребнадзоре рассказали о распространенных симптомах коронавируса у детей

Коронавирус в Башкирии | 26 ноя 2020 | 10:46

Названы наиболее распространенные симптомы коронавируса у детей. Чаще всего у них бывают температура и кашель, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.



У некоторых детей наблюдаются проблемы с ЖКТ, но это всего два процента случаев.

Однако чаще всего, как отмечают некоторые специалисты, дети становятся бессимптомными носителями COVID-19. Это объясняется отсутствием у них некоторых рецепторов. Поэтому желательно младших членов семьи изолировать от пожилых родственников, для которых коронавирус является опасным заболеванием.

При этом есть эксперты, которые сомневаются в том, что дети являются активными разносчиками заболевания. Коронавирус в основном попадает в организм человека через рецептор ACE2.

У детей он представлен минимально, поэтому даже при заражении COVID-19 этого вируса в организме ребенка немного. Поэтому дети гораздо в меньшей степени являются разносчиками инфекции, чем взрослые, отмечает РБК со ссылкой на академика РАН Арега Тотоляна.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: pixabay

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