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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 134 человека: данные на 26 ноября

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 134 человека: данные на 26 ноября

Коронавирус в Башкирии | 26 ноя 2020 | 11:51

Администрация главы Башкирии сообщила последние данные по заболеваемости коронавирусом по состоянию на 11:00 26 ноября. За сутки число носителей выросло на 134 человека. Всего зарегистрировано 13 715 случаев коронавирусной инфекции.



Известно также, что от COVID-19 погибли сразу два человека за последние 24 часа. Общее число заболевших составляет 78 человек. 

Выздоровели 11692 человека, 76 – за последние сутки. На лечении остаются 1945 человек: 438 – в стационарах, 1507 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении. 

Названы наиболее распространенные симптомы коронавируса у детей. Чаще всего у них бывают температура и кашель, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

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Источник: gorobzor.ru

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