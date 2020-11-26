В Минздраве Башкирии рассказали, когда поступит первая партия вакцины от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 26 ноя 2020 | 20:35

В Башкирию поступит первая партия вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.







«На следующей неделе ожидаем 1 000 доз. Сейчас готовимся к транспортировке и хранению антиковидной вакцины. Будем вакцинировать прежде всего врачей и соцработников», – рассказал Забелин.



Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что необходимо прививать тех, кто по долгу службы взаимодействует с потенциально зараженными людьми.

«Включите в план вакцинации работников полиции, которые участвуют в проверках соблюдения самоизоляции, масочного режима и непосредственно могут взаимодействовать с потенциально зараженными людьми. А на будущее приготовьте резерв для учителей и преподавателей вузов. Все наши меры по самоизоляции и масочному режиму дают положительный эффект: у нас снижается темп роста заражения COVID-19», – подчеркнул Хабиров.

Накануне стало известно о распространенных симптомах коронавируса у детей. Чаще всего у них бывают температура и кашель, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.





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