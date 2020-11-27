Китайские ученые выявили рецептор попадания коронавируса в организм человека

| 27 ноя 2020 | 09:21

Китайские биологи выяснили, почему от коронавируса чаще страдают диабетики и сердечники. Оказалось, что холестерин, который, как правило, повышен у людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, играет одну из ключевых ролей в заражении коронавирусом.



Механизм проникновения коронавируса в организм сейчас общеизвестен. Инфекция задействует рецептор АСЕ2 для внедрения в клетку. К нему вирус присоединяется с помощью шипов. Рецептор сосредоточен на слизистой легких и других органов.







Как установили ученые из Китая, роль транспортера в организме может выполнять и холестерин. Инфекция связывается с холестерином, который в свою очередь, присоединяется к рецептору SR-B1 на поверхности клетки. Так происходит заражение.



Исследователи специально добавили в питательную среду к клеткам большое количество липопротеинов высокой плотности. Вирус в таких условиях действовал быстрее.



Как известно, уровень холестерина у больных с диабетом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто бывает повышен. Поэтому такие пациенты входят в группу риска при коронавирусе.

Эксперты попробовали блокировать рецептор SR-B1 с помощью препарата ITX 5601. Испытание показало, что лекарство снизило способность вируса проникать в клетки.





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