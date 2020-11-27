Ученые определили наиболее распространенный симптом COVID-19

| 27 ноя 2020 | 09:33

Исследователи из Британии составили рейтинг самых распространенных симптомов COVID-19. На первом месте оказалось отключение обонятельных и вкусовых рецепторов.







Изучение симптоматики пациентов старше 35 лет проводилось с середины августа по 26 октября. Было установлено, что на потерю обоняния и вкуса жаловались от 20 до 40% больных. Повышенную температуру тела зафиксировали у себя 15-25% пациентов. Кашель проявлялся после заражения у 13-18% человек.



При этом специалисты отметили, что у людей молодого возраста чаще пропадали запахи и вкусы, чем у старшего поколения. Выявлено 60% таких пациентов среди участников исследования.

Кроме того, ученые, используя информацию приложения King's College выяснили, что дети и взрослые переносят коронавирус по-разному — у 52% школьников с положительным результатом теста на COVID-19 не зарегистрировано "взрослых" признаков болезни.



Ранее сообщалось, что китайские ученые выявили рецептор попадания коронавируса в организм человека.





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