В Башкирии жители смогут пожаловаться на работу скорой помощи через Госуслуги

Коронавирус в Башкирии | 27 ноя 2020 | 11:19

Жители Башкирии смогут сообщить о проблемах в работе скорой помощи через портал «Госуслуги». Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Соответствующая информация об этом появилась на самом портале.



— Если вы пациент, у которого возникли проблемы с вызовом скорой медицинской помощи, или вам не удается дозвониться до поликлиники в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, вы можете сообщить о проблеме, с которой столкнулись, — сообщается на сайте «Госуслуг».









Напомним, что ранее жители Башкирии могли оставить свою жалобу, связанную с работой скорой помощи, позвонив по телефонам горячей линии Минздрава по вопросам коронавирусной инфекции: 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20. Горячая линия работает круглосуточно. Также в регионе действует ситуационный центр по борьбе с коронавирусом: 8 (347) 218-19-19. График работы центра: с 8 утра до 8 вечера.

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