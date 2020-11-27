Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии жители смогут пожаловаться на работу скорой помощи через Госуслуги

В Башкирии жители смогут пожаловаться на работу скорой помощи через Госуслуги

В Башкирии жители смогут пожаловаться на работу скорой помощи через Госуслуги

Коронавирус в Башкирии | 27 ноя 2020 | 11:19

Жители Башкирии смогут сообщить о проблемах в работе скорой помощи через портал «Госуслуги». Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Соответствующая информация об этом появилась на самом портале.

— Если вы пациент, у которого возникли проблемы с вызовом скорой медицинской помощи, или вам не удается дозвониться до поликлиники в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, вы можете сообщить о проблеме, с которой столкнулись, — сообщается на сайте «Госуслуг».


Напомним, что ранее жители Башкирии могли оставить свою жалобу, связанную с работой скорой помощи, позвонив по телефонам горячей линии Минздрава по вопросам коронавирусной инфекции: 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20. Горячая линия работает круглосуточно. Также в регионе действует ситуационный центр по борьбе с коронавирусом: 8 (347) 218-19-19. График работы центра: с 8 утра до 8 вечера.

Ранее сообщалось, что ученые определили наиболее распространенный симптом COVID-19.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: