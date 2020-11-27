В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 137 человек: данные на 27 ноября

Коронавирус в Башкирии | 27 ноя 2020 | 12:49

В Башкирии значительно увеличилось число инфицированных COVID-19. По данным регионального Минздрава, в республике за последние сутки выявлено 137 пациентов, зараженных коронавирусом. Число заболевших за весь период пандемии в республике – 13 тысяч 852.



За прошедшие 24 часа в Башкирии от коронавируса излечилось 95 человек. За все время от этой болезни выздоровело 11 тысяч 787 человек.







Активными остаются 1986 пациентов. Число пациентов, лечащихся в стационарах, не уточняется.



Также за последние сутки зафиксирован один летальный исход от COVID-19. Количество погибших от коронавируса за все время в республике – 79 человек.



Ранее в Минздраве Башкирии рассказали, когда поступит первая партия вакцины от коронавируса.





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