Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 137 человек: данные на 27 ноября

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 137 человек: данные на 27 ноября

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 137 человек: данные на 27 ноября

Коронавирус в Башкирии | 27 ноя 2020 | 12:49

В Башкирии значительно увеличилось число инфицированных COVID-19. По данным регионального Минздрава, в республике за последние сутки выявлено 137 пациентов, зараженных коронавирусом. Число заболевших за весь период пандемии в республике – 13 тысяч 852.

За прошедшие 24 часа в Башкирии от коронавируса излечилось 95 человек. За все время от этой болезни выздоровело 11 тысяч 787 человек.



Активными остаются 1986 пациентов. Число пациентов, лечащихся в стационарах, не уточняется.

Также за последние сутки зафиксирован один летальный исход от COVID-19. Количество погибших от коронавируса за все время в республике – 79 человек. 

Ранее в Минздраве Башкирии рассказали, когда поступит первая партия вакцины от коронавируса.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: