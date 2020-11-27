"Насколько это законно": студентов-медиков принуждают проходить практику в больницах

| 27 ноя 2020 | 12:59

Студенты Башкирского медуниверситета пожаловались на практику в больницах Стерлитамака. Как рассказала в своих соцсетях одна из учащихся вуза, будущих врачей принудительно отправят работать медсестрами и медбратами в городские больницы.







«Насколько это законно – принудительная практика вне учебного плана без гарантии оплаты труда, питания, жилья, смещение и без того некачественной учебной программы (дистанционное обучение идет уже почти 10 месяцев), учебный отпуск на месте официального трудоустройства? Студентов обязуют проходить практику под угрозой отчисления за якобы академическую задолженность. Почему мы должны променять оплачиваемое трудоустройство на волонтерство?», – возмутилась студентка.



По словам девушки, руководство вуза не поддержало инициативу повысить стипендию, снизить стоимость обучения для тех, кто отправится на практику. Также студентка высказала предположение, что с помощью них «заделывают дыры в бюджете здравоохранения» – на практику отправят целыми группами по 30 человек.

Однако в региональном Минздраве предположили, что между студентами и руководством возникло недопонимание: права будущих врачей никто ущемлять не будет.

«Они будут официально трудоустроены в городскую больницу №1 Стерлитамака со всеми выплатами и надбавками. Работать студенты будут в чистой зоне. Ряд будущих врачей будет трудоустроен в городскую больницу №2 также в чистую зону. Здесь по желанию обучающиеся смогут в дальнейшем устроиться в инфекционный госпиталь, с ними заключат дополнительные соглашения, все выплаты будут произведены в полном объеме», – объяснила ГорОбзор.ру пресс-секретарь ведомства Софья Алешина.









В Минздраве заверили, что для всех студентов будет предоставлено общежитие со всеми условиями для проживания – посудой, стоянкой для автомобилей и другими удобствами. У преподавателей БГМУ будет стоять отметка о том, что учащиеся отправились работать в больницы. Образование для них будет продолжаться в дистанционном формате, посменный график в больницах предусматривает возможность обучения. Также в Минздраве Башкирии пояснили, что в больницы отправятся трудиться только желающие студенты – около 30-35 человек со всего потока. Принудительно отправлять учащихся на рабочие места никто не будет.





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