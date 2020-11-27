В Башкирии за сутки пневмонию выявили у 413 жителей

| 27 ноя 2020 | 18:17

За минувшие сутки внебольничная пневмония в Башкирии была выявлена у 413 человек. Из больниц за минувшие 24 часа по выздоровлении от пневмонии выписаны 420 пациентов. Официальную статистику предоставил сегодня, 27 ноября, республиканский Минздрав.







— С начала пандемии мы провели 1 667 115 исследований, из которых за сутки — 12 408, — прокомментировали в ведомстве. — Всего обследовали 1 613 273 человека, за прошедшие 24 часа — 11 967.



Накануне, 26 ноября, внебольничную пневмонию обнаружили у 418 жителей, выздоровели 423 человека. Также сегодня стало известно о том, что в Башкирии еще один человек погиб от коронавируса. За сутки зафиксировали 137 новых случаев заражения.

Ранее сообщалось о том, что в регионах России ввели единый номер телефона для обращений при заражении коронавирусом.





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