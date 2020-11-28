В Башкирии стали известны личности очередных жертв коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 28 ноя 2020 | 15:27

На сегодняшний день в мире складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В Башкирии стали известны личности очередных жертв COVID-19.



Сегодня, 28 ноября, от коронавируса скончался 83-летний уфимец. У пенсионера были такие сопутствующие заболевания, как эмфизема легких, бронхоэктазы нижней доли правого легкого, ИБС и острый инфаркт миокарда.







Вчера, 27 ноября, жертвой COVID-19 стала 72-летняя жительница Уфы. У нее были такие заболевания, как ожирение 2 степени, гипертоническая болезнь и ИБС.



Всего в Башкирии зарегистрировано 13 987 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них на поправку пошли 11 864 человека, а скончались - 80.





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