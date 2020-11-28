Стали известны точные сроки открытия инфекционного центра в Стерлитамаке | видео

Коронавирус в Башкирии | 28 ноя 2020 | 16:53

Радий Хабиров сообщил о завершении строительства второго ковид-госпиталя в Нефтекамске. Об этом глава республики рассказал на своей личной странице во «ВКонтакте» сегодня, 28 ноября.







— Строительство Республиканского клинического инфекционного центра в Стерлитамаке близится к завершению. Уже через десять дней он примет первых пациентов с ковидом. Очень своевременное подспорье. Для нас это уже второй опыт строительства таких объектов, а для России — третий, — рассказал Хабиров.



Глава Башкирии поблагодарил строителей за хорошо организованную работу и отметил, что данное проектное решение получилось очень удачным.





Ранее сообщалось, что медперсонал строящегося инфекционного госпиталя в Стерлитамаке обеспечат жильем.





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Фото: скрин видео

Видео: соцсети Радия Хабирова