Стали известны точные сроки открытия инфекционного центра в Стерлитамаке | видео

Радий Хабиров сообщил о завершении строительства второго ковид-госпиталя в Нефтекамске. Об этом глава республики рассказал на своей личной странице во «ВКонтакте» сегодня, 28 ноября.
— Строительство Республиканского клинического инфекционного центра в Стерлитамаке близится к завершению. Уже через десять дней он примет первых пациентов с ковидом. Очень своевременное подспорье. Для нас это уже второй опыт строительства таких объектов, а для России — третий, — рассказал Хабиров.
Глава Башкирии поблагодарил строителей за хорошо организованную работу и отметил, что данное проектное решение получилось очень удачным.