Уфимский врач-инфекционист Глеб Глебов выпустил методичку «COVID-19 от А до Я»

Коронавирус в Башкирии | 30 ноя 2020 | 10:32

Врач-инфекционист из Уфы, который известен под именем Глеб Глебов, благодаря своим постам в соцсетях, поведал, что выпустил методическое пособие "COVID-19 от А до Я". Из названия пособия следует, что в нем собрана вся известная на сегодня информация о "наиболее распространенном вирусе нашего времени".







Автор добавил, что в данном пособии представлены данные, которые в ряде моментов покажутся читателю противоречивыми, ведь могут разойтись с официальными рекомендациями, методиками и назначением кое-каких лекарственных препаратов.



Глебов добавил, что данное пособие составлено с участием врачей, которые трудятся в "красной зоне". Он добавил, что мнение медиков, непосредственно контактирующих с больными очень важно. Сейчас пособие распространяется бесплатно. Врачи хотят доставить печатные издания в районы Башкирии.

Ранее стали известны точные сроки открытия инфекционного центра в Стерлитамаке.





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