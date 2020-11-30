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В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 139 человек: данные на 30 ноября

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились 139 человек: данные на 30 ноября

Коронавирус в Башкирии | 30 ноя 2020 | 11:51

Администрация руководителя Башкортостана, сегодня, 30 ноября, опубликовала свежую статистику по заболеванию коронавирусом в регионе.



По данным ведомства, за прошедшие сутки у 139 людей было подтверждено наличие коронавируса. Всего же с начала пандемии в регионе заболели 14264 человека.

За указанный период умер от COVID-19 1 человек, а за все время в регионе зарегистрировано 82 смерти от него.

Выздоровело - 32 человека, а за все время - 11922. На лечении находится 2260 людей, из которых у 1723 людей болезнь протекает в легкой форме, а 537 человек находится в стационарах.


Ранее медик из Башкирии рассказал, как максимально сохранить легкие при коронавирусе. Кроме того в Башкирии выпустили методическое пособие "COVID-19 от А до Я".

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