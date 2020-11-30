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Хабиров сообщил о скором начале вакцинации от коронавируса в Башкирии

Хабиров сообщил о скором начале вакцинации от коронавируса в Башкирии

| 30 ноя 2020 | 13:33

В самое ближайшее время в Башкирии стартует массовая вакцинация населения от COVID-19. Об этом рассказал руководитель региона Радий Хабиров.



По словам Хабирова, подготовка к этому процессу должна начаться, и он ожидает, что в ближайшее время вакцина уже начнет поступать на места. Ему пока неизвестны точные объемы, но счет идет на тысячи доз. Он добавил, что в первую очередь речь идет о вакцинации тех, кто работает с больными коронавирусом.

Также Хабиров поручил соответствующим инстанциям продумать логистику этого процесса.

Отметим, что на сегодня в регионе зарегистрировано 14264 случаев коронавируса, а за сутки - 138 случаев.

Ранее Администрация руководителя Башкортостана, сегодня, 30 ноября, опубликовала свежую статистику по заболеванию коронавирусом в регионе.

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