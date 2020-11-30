Хабиров сообщил о скором начале вакцинации от коронавируса в Башкирии
| 30 ноя 2020 | 13:33
В самое ближайшее время в Башкирии стартует массовая вакцинация населения от COVID-19. Об этом рассказал руководитель региона Радий Хабиров.
По словам Хабирова, подготовка к этому процессу должна начаться, и он ожидает, что в ближайшее время вакцина уже начнет поступать на места. Ему пока неизвестны точные объемы, но счет идет на тысячи доз. Он добавил, что в первую очередь речь идет о вакцинации тех, кто работает с больными коронавирусом.
Также Хабиров поручил соответствующим инстанциям продумать логистику этого процесса.
Отметим, что на сегодня в регионе зарегистрировано 14264 случаев коронавируса, а за сутки - 138 случаев.
Ранее Администрация руководителя Башкортостана, сегодня, 30 ноября, опубликовала свежую статистику по заболеванию коронавирусом в регионе.