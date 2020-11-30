Стало известно, когда примет первых пациентов новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке

Стерлитамакский район | 30 ноя 2020 | 13:42

Сегодня, 30 ноября, во время оперативного совещания в Правительстве Башкортостана, Андрей Назаров, занимающий пост республиканского премьера, рассказал, что работы по возведению госпиталя в Стерлитамаке для больных COVID-19 будут завершены уже завтра, 1 декабря. Осталось лишь произвести монтаж необходимого оборудования.







Назаров добавил, что сейчас мест в больницах города не хватает. Если все будет идти по плану, то уже 11 декабря пройдет торжественное открытие медучреждения, а на следующий день оно уже примет первых пациентов. Если же ситуация ухудшится, то уже на этой неделе часть корпусов начнет работу.



Кроме того, Максим Забелин, министр здравоохранения Башкортостана, отметил, что сейчас 291 человек находится в инфекционном госпитале в Зубово. А в пиковый момент его загрузка составляла 390 пациентов.

Ранее Хабиров сообщил о скором начале вакцинации от коронавируса в Башкирии. По словам Хабирова, подготовка к этому процессу должна начаться, и он ожидает, что в ближайшее время вакцина уже начнет поступать на места.





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